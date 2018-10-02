تطوير العشوائيات: الانتهاء من تطوير 80% من المناطق غير الآمنة آواخر 2018

أكد خالد صديق، مدير تطوير صندوق العشوائيات، أن الدولة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات التطوير قبل الموعد المحدد لها، وحتى يتم إعادة الأهالي إلى منازلهم مرة أخرى.



وأضاف صديق، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في تطوير الأماكن غير الآمنة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر الانتهاء من 80% منها بنهاية عام 2018.



وأشار إلى أنه من المقرر إعلان محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء خالية من العشوائيات غير الآمنة قريبا.