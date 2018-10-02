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رياضة

#افريقيا_يا_اهلي يتصدر تويتر قبل مباراة الأهلي ووفاق سطيف

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:28 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تصدّر هاشتاج #افريقيا_يا_اهلي، "تريند" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما تفاعل معه عدد كبير من الرواد، حيث احتل المركز الأول في قائمة تريند "تويتر"، وذلك قبيل مباراة الأهلي ووفاق سطيف.

وجاء ذلك قبل لقاء مباراة الأهلي ووفاق سطيف مساء اليوم "الثلاثاء"، في إطار لقاءات ذهاب الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى أمام وفاق سطيف فى تمام الساعة التاسعة مساء، وسيجري إذاعتها عبر beIN SPORTS HD 2 بشكل حصري.
#افريقيا_يا_اهلي يتصدر تويتر قبل مباراة الأهلي ووفاق سطيف

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#افريقيا_يا_اهلي يتصدر تويتر قبل مباراة الأهلي ووفاق سطيف

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