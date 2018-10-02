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برلمان

بدء أولى جلسات دور الانعقاد الرابع للبرلمان

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:57 ص
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، افتتاح أولى جلسات دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بعدما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 23 سبتمبر الماضي، المجلس للانعقاد عملا بالنص الدستوري.

وصدر القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2018 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول.

وشهدت الجلسة استعراض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 350 لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول.

ووفقًا للمادة 115 من الدستور: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

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