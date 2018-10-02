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أخبار البلد

مجلس الوزراء يوافق على تطوير ميناء السلوم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:18 م
صدى البلد
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إسناد مشروع تطوير ميناء السلوم البرى، بما يسهم فى رفع قدرة الميناء على استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة فى أعداد الأفراد وشاحنات البضائع.

ويهدف مشرو التطوير إلى تحقيق الانسيابية فى الحركة وسهولة إنهاء الإجراءات من خلال الفصل بين مسارات الأفراد وسيارات الملاكي وسيارات البضائع، فضلًا عن إنشاء منطقة للصادرات المصرية مجهزة وفقًا لأحدث النظم بثلاجات ومخازن وهناجر لتستوعب حركة نقل البضائع مع الجانب الليبى.

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