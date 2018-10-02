تعرف على فضل قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة

دلت السنة النبوية على فضل قراءة آية الكرسي دبر الصلاة، فروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: عن رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلا الْمَوْتُ».أخرجه النسائي في السنن الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير، وابن السني.



يوضح الحديث أن المداومة على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة ويستمر على قراءتها يستحق الجنة والفاصل بينه وبينها هو الموت لأنه بالموت قد انقطع العمل واستحق الجزاء -الجنة-.



مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ:

آية الكرسي هي قوله تعالى: «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» سورة البقرة الآية 255، وسميت بهذا الاسم لذكر الكرسي فيها.



دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ:

الشيء الذي شُرِع قوله دبر الصلاة إن كان ذكرًا قيل بعد السلام؛ لأن هذا هو محل الذكر، وإن كان دعاء مسألة كان قبل السلام؛ لأن هذا محل الدعاء، وهذا اللفظ –دبر- يصدق على هذا وهذا.



لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلا الْمَوْتُ: فيدل على أنّ الجنة لا يدخلها المؤمن إلا بعد الموت.