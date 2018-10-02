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ديني

مبروك عطية: المرأة المنتقبة ليس فيها أنوثة.. وأحزن كلما أراها.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه يحزن لرؤية الفتاة المنتقبة خاصة أنه يرى ذلك كثيرا فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات وبها الكثير من المنتقبات.

وأضاف الداعية الإسلامي، فى لقائه على فضائية "ام بى سى"، أنه يخبر المنتقبات معه فى العمل بهذا الأمر وأنه حزين لرؤيتهن هكذا، مبررا ذلك بأنهن فى الأزهر الشريف والأزهر لا يأمر بارتداء النقاب ولا يدرس للفتيات ارتداء النقاب قائلا على الهواء لهن "لو عندك سيبي الأزهر وامشى وانتقبى برا" لأن الأزهر ليس فيه نقاب.

وتابع: المرأة التى ترتدي النقاب ليس فيها أنوثة، لكنها تفعل ذلك بحجة أن الدين أمرها بهذا وهذا خطأ.

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