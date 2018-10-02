نادية الزخاوي: سعيدة بقرار الرئيس بإعادة قانون التجارب السريرية للبرلمان

أشادت الدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي السابقة، بقرار رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة قانون التجارب السريرية للبرلمان مرة أخرى بعد تقديم عدد من الملاحظات عليه؛ مرددة: " سعيدة بقرار الرئيس السيسي بإعادة قانون التجارب السريرية للبرلمان".



وأشارت "زخاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، والمُذاع عبر فضائية "TEN"، مع الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، أن هذا القرار جيد لأن الباحثين كان لديهم تخوف من بعض الأمور المطلوب توضيحها بالقانون؛ منوها الي أنه من المفترض أن يتم طرح القانون للمناقشة المجتمعية قبل إرساله للبرلمان.



وتابعت "زخاري: "اللجنة المشكلة لإعداد القانون لم تضع بند العقوبات وتركه للقوانين، وهو ما جاء بنتائج سلبية حيث جاءت العقوبات شديدة فوق ما يتحمله هذا القانون الهام".