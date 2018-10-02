ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نادية الزخاوي: سعيدة بقرار الرئيس بإعادة قانون التجارب السريرية للبرلمان

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:27 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أشادت الدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي السابقة، بقرار رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة قانون التجارب السريرية للبرلمان مرة أخرى بعد تقديم عدد من الملاحظات عليه؛ مرددة: " سعيدة بقرار الرئيس السيسي بإعادة قانون التجارب السريرية للبرلمان".

وأشارت "زخاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، والمُذاع عبر فضائية "TEN"، مع الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، أن هذا القرار جيد لأن الباحثين كان لديهم تخوف من بعض الأمور المطلوب توضيحها بالقانون؛ منوها الي أنه من المفترض أن يتم طرح القانون للمناقشة المجتمعية قبل إرساله للبرلمان.

وتابعت "زخاري: "اللجنة المشكلة لإعداد القانون لم تضع بند العقوبات وتركه للقوانين، وهو ما جاء بنتائج سلبية حيث جاءت العقوبات شديدة فوق ما يتحمله هذا القانون الهام".

ترشيحاتنا

وزير التعليم ينفي خبر استقالة المتحدث الرسمي أحمد خيري

شاهد.. طليقة ممثل أمريكي شهير مشردة في شوارع لوس أنجلوس تأكل من القمامة

متحدث التعليم يعلن استقالته عبر فيس بوك

الشيخ ميزو يكشف سر اعتزاله الدعوة والتجارة في الأسماك.. فيديو

إخوانى بالشرقية يستدرج طفلا لبيع كليته لتاجر أعضاء بشرية

مبروك عطية: مستعد للعمل بالتمثيل لكن بأجر أعلى من عادل إمام.. فيديو

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

أحمد موسى يكشف عن تهديدات خطيرة من أمريكا لروسيا

مساعد الرئيس الروسي: موسكو تستعد لزيارة السيسي

أنشيلوتى يتغزل فى محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول ونابولى

برهم صالح.. من سجون البعث إلى رئاسة العراق

رئيس القومية للأسمنت: 300 مليون جنيه حجم تعويضات العمال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

فيديو

رئيس القومية للأسمنت: 300 مليون جنيه حجم تعويضات العمال
أحمد موسى يكشف عن تهديدات خطيرة من أمريكا لروسيا
الفيروسات الكبدية: اكتشاف 5 آلاف مشتبه فيهم بالإيجابية
أحمد موسى يعلق على انتخاب برهم صالح رئيسا للعراق
شاهد.. لحظة إنقاذ أندونيسي بعد 4 أيام من تواجده تحت الأنقاض

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟