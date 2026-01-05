الأنبا ميخائيل يتأمل في رسالة رومية خلال لقائه الشهري بكهنة حلوان

اجتمع، اليوم، نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها بمجمع كهنة الإيبارشية، بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان وبحضور الكهنة الخمسة الجُدد.

وفيه واصل نيافته التأمل في رسالة معلمنا بولس الرسول إلي أهل رومية الإصحاح ١٢ (منهج روحي متكامل)، وأشاره إلي ضرورة تجديد الذهن في بداية العام الميلادي الجديد، وتنقية الفكر والقلب، وتوصيل الشعب إلي الله.. وان الله عندما يعطي لإنسان نعمة معينة تكون ستر له عن ضعفاتة.

كما اشتمل اللقاء علي:

- عرض لحصاد السنة الماضية ٢٠٢٥م.

- شعار السنة الحالية (الامتلاء الروحي).

- مناقشة بعض الأمور الرعوية، والإدارية بالإيبارشية.

- سيتم افتتاح قسم (الصحة النفسية) بمدرسة حلوان اللاهوتية.

- سيتم تأسيس أكاديمية للفنون بالإيبارشية.

وفي ختام الاجتماع هنأ الأنبا ميخائيل، كلاً من: القس بشاره عبده (كاهن كنيسة الملاك روفائيل والشهيدة مارينا بالدواجن)، (والقس إيليا رشدي، كاهن كنيسة الانبا بولا ١٥مايو) علي حصولهما علي دبلومة الصحة النفسية من اللجنة المجمعية للصحة النفسية بالمجمع المقدس.