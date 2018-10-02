مسؤولو الاتحادين الإفريقي والأوروبي في نصف نهائي دوري الأبطال

حضر مسئولو الاتحادين الأفريقي والأوروبي لكرة القدم مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري.



حضر المباراة أمين عام الكاف عمرو فهمي، ونائب الأمين العام أنطوني بافو ومدير المسابقات سامسون ادامو، بجانب أمين عام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ثيودور ثيودوريديس، مدير مسابقات يويفا للأندية ستيفان انسيلمو ومدير التطوير ايوان لوبيسكو.



وتأتي تلك اللفتة في إطار التعاون بين CAF و UEFA والذي يهدف لتطوير اللعبة في إفريقيا.

