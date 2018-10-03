أسرع طريقة لعمل كيك البسكويت

أوضحت الشيف إلهام فتحي، طريقة، يمكنك من خلال تنفيذها، تحضير كيك البسكويت في دقائق، وبمذاق مميز؛ لتفاجئى به أسرتك.



مقادير حضير كيك السكويت



2 علبة من بسكويت الشاي

3/4 كوب قشطة

1 علبة حليب مكثف

2 ملعقة كبيرة كاكاو



طريقة التحضير للكيك ..



يكسر البسكويت جيدًا فى وعاء ونضعه جانبًا وتخلط القشطة مع الحليب المكثف والكاكاو حتى نحصل على خليط شبه متماسك.

نضيف البسكويت مع التحريك المستمر ثم نضعه في الصينية ونضع الصينية في الثلاجة مدة ساعتين حتى يتماسك تمامًا ثم نقطعه ونقدمه.

يمكن زيادة كمية السكر أو التقليل منها حسب الرغبة.