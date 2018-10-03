تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم الأربعاء، في دوري القسم الأول، علي النحو التالي :



طلائع الجيش × وادي دجلة (الأسبوع التاسع) : جهاد جريشة ويعاونه سامي هلهل وأحمد بكر، وأحمد صالح " روبش " حكما رابعا، وكل من طارق مجدي وسعيد حمزة حكما خامسا.



بيراميدز × بتروجت (الأسبوع العاشر) : محمد عادل ويعاونه محمود أبوالرجال وسمير جمال، ومحمد إبراهيم حكما رابعا، وكل من محمد يوسف وصبحي العمراوي حكما خامسا.

