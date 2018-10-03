تحويلات مرورية جديدة بالجيزة.. تعرف عليها

بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق فى غلق نفق القومية العربية بالاتجاهين لمسافة 160 مترا وعرض 25 مترا وذلك لمدة 3 سنوات لتنفيذ محطة (إمبابة – الدائرى) ضمن أعمال الخط الثالث للمشروع القومى لمترو الأنفاق.



وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء خطة للتحويلات المرورية للتسهيل على المواطنين المستخدمين للنفق حيث جاءت على النحو التالى:



- القادم من شارع القومية العربية اتجاه الدائرى القوس الغربى (منطقة الوراق) الدخول يمينا لطريق أسفل الدائرى ثم الصعود للدائرى اتجاه الوراق .



- القادم من شارع القومية العربية اتجاه الدائرى المريوطية الدخول يمينًا أسفل منطقة الدائرى حتى نفق المعهد الدينى ومنه يسارًا بعد النفق حتى مطلع الدائرى اتجاه المريوطية.



- القادم من منطقة الكوم الأحمر اتجاه شارع القومية العربية الدخول يمينًا قبل نفق القومية حتى نفق السادات أو نفق المسابك ثم يسارًا والعودة لشارع القومية مرة أخرى.



وأكد المحافظ أن الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية اللازمة قبل التحويلة بمسافات كافية والعلامات المضيئة ليلًا بالاضافة الى نشر اللوحات الارشادية والمرورية بنطاق التحويلة بالكامل وتكثيف الخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.