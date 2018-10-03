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اقتصاد

1.7 مليار جنيه حجم الضرائب والرسوم الجمركية خلال الشهر الماضي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:16 م
صدى البلد
محمد يحيي
حققت جمارك السيارات بالإسكندرية رقما غير مسبوق في الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن شهر سبتمبر 2018 إذ بلغت مليارا و700 مليون جنيه.

وكشف بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الأربعاء عن حجم السيارات التي تم الإفراج عنها من خلال جمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر 2018، وأظهرت الأرقام أنه تم الإفراج عن ما يقرب من 10 آلاف و800 سيارة ركوب ملاكي بقيمة بلغت 2 مليار و829 مليون جنيه وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية عن هذه السيارات حوالي مليار و108 مليون جنيه كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 742 مليون جنيه.

وأوضح البيان، أنه تم الإفراج عن 1028 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بجمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر 2018 بقيمة بلغت 797 مليونا و500 ألف جنيه وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات المحصلة عنها نحو 280 مليونا و463 ألف جنيه، فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 57 مليونا و255 ألف جنيه.

وأشار البيان إلى الإفراج عن 803 رسائل قطع غيار سيارات بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر 2018 بقيمة بلغت 760 مليونا و887 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم المحصلة عنها نحو 178 مليون و348 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 16 مليونا و 150 ألف جنيه، إضافة إلى تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر 2018 بمبلغ 335 مليونا و250 ألف جنيه.

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