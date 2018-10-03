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مرأة

احذر تناول الشيبسي والشيكولاتة عند الشعور بالجوع لهذا السبب.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:51 م
صدى البلد
رشا عوني
قالت لميس مراد، خبيرة التغذية، إن هناك بعض العادات الغذائية التي يجب أن نحرص عليها للتمتع بصحة أفضل، أولها عدم الخروج من المنزل صباحًا إلا بعد تناول وجبة الإفطار.

وأضافت "لميس"، في لقائها ببرنامج "يوم جديد" على قناة "الغد"، أنه من الأفضل تناول بعض الأكلات الخفيفة "سناكس" بين وجبتي الإفطار والغداء، وكذلك بين الغداء والعشاء نظرًا لفرق الساعات بين كل وجبة والأخرى، محذرة من عدم تناول العشاء قبل النوم مباشرة، حيث من الضروري ترك مدة ساعتين بعد تناول العشاء والذهاب للنوم.

ونصحت خبيرة التغذية بتقليل كمية الطعام مع زيادة عدد الوجبات لأن تناول كمية كبيرة من الطعام تحتاج وقتا أكبر في الهضم، أما تقليل الكمية فيحافظ على مستوى حرق الدهون على مدار اليوم وتقليل نسبة الإصابة بالسمنة.

وحذرت من تناول الشيبسي والشيكولاتة وأي مسليات حين الشعور بالجوع لأنها لا تفيد الجسم بل تزيد من السعرات الحرارية، والأفضل تناول أطعمة صحية.

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