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برلمان

أبو شقة يحسم الجدل ويعلن ترشحه لرئاسة تشريعية البرلمان

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 01:52 م
بهاء ابو شقة
بهاء ابو شقة
محمود فايد
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه سيترشح على رئاسة لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع، وذلك أمام إصرار أعضاء اللجنة فى إطار من الحب والاحترام المتبادل من أجل مصلة الوطن والمواطن المصرى.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الأربعاء، مؤكدًا أنه "فى ظل المرحلة التى تمر بها البلاد، ومن أجل مصلحة الوطن والمواطن، والمصلحة العليا، آثرت على نفسى الترشح على رئاسة اللجنة، دون أى اعتبارات أخرى مهما كلفنى ذلك من جهد ووقت ولو كان على حساب صحتى".

ومن المنتظر أن تحسم رئاسة اللجنة لصالح المستشار بهاء أبو شقة، بالتزكية، حيث لم يترشح أمامه أى من أعضاء اللجنة الذين يصل عددهم إلى 38 عضوا.

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