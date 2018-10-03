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برلمان

انتخابات لجان البرلمان.. المراغي رئيسا للقوى العامة للمرة الرابعة على التوالي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:22 م
النائب جبالي المراغي
النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أسفرت انتخابات لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن فوز النائب جبالي المراغى رئيسا للجنة، ومايسة عطوة وكيل أول، سولاف درويش وكيل ثان، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح أمين سر.

وكان قد أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فتح باب الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس والوكيلين وأمانة السر).

جاء ذلك في الجلسة العامة الثانية التي افتتحها قبل قليل بعد موافقة البرلمان على القوائم النهائية للجان النوعية.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس رفض اعتراض واحد مقدم من أحد أعضاء البرلمان، على قوائم اللجان.

وشرح خلال الجلسة، آليات إجراء الانتخابات، بحيث تجرى في مقر كل لجنة، على أن يرأس الانتخابات أكبر الأعضاء سنا، وأمانة السر بأصغر الأعضاء سنا، بشرط عدم إجراء الانتخابات إلا بحضور النصاب القانوني اللازم.

وشدد علي عبد العال، على الأعضاء بضرورة الخروج من الانتخابات بنوع من الصداقة والتماسك والمحبة.

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