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طريقة عمل المبكبكة الليبية مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقة من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مقادير عمل المبكبكة الليبية في المنزل.

وقالت هالة، إن مقادير مقادير عمل المبكبكة الليبية في المنزل:

كيلو لحمة ضاني
2 بصلة مفرومة
زيت زيتون
كيلو مكرونة مقصوصة
لتر عصير طماطم
لتر ماء ساخن
حمص شام
2 قرن فلفل حامي
م ك بزار "كركم"
م ك صلصة – م شطة
جنزبيل بودر
ملح وفلفل

ولمشاهدة طريقة ومقادير عمل المبكبكة الليبية خطوة بخطوة وبالتفصيل.. شاهدي الفيديو التالي

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