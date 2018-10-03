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فن

فرقة غزل الفلسطينية تعود بكليب جديد بعد غياب عام

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
شيرى نبيل
انتهت الفرقة الفلسطينية الأصل "غزل" من تصوير أول أغانيها المصورة لعام 2018، وثالث كليب فى مشوارها الموسيقى تحت مسمى أشكرى".

غزل من أجدد التجارب الموسيقية فى ساحة الأندرجراوند فى فلسطين، بدأت رحلتها من مدينة الناصرة منذ حوالى 4 سنوات، وتقدم رؤيتها الخاصة حول القضايا الحياتية والاجتماعية والعاطفية بمزيج مزيكا بين الروك والريجى والوورلد ميوزيك، وقدمت جرعة موسيقية تقلبت مشاعرها بين الحرية والملل والغربة ورغبة السفر وتناقضات الشوق والحب والفراق فى ألبومها الأول "ع الطريق"، ضم 8 أغنيات، منها علبة من خشب والخريف.

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