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أخبار البلد

مطار تشاد يحتفل بوصول طائرة مصر للطيران الجديدة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:19 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
احتفل مطار العاصمة التشادية انجمينا اليوم الأربعاء بوصول طائرة مصر للطيران للشحن الجوي الجديدة التي دخلت خدمة نقل البضائع الشهر الماضي ضمن أسطول مصر للطيران إيرباص 330 .

واستقبلت السلطات طائرة مصر للطيران بدفع المياه على جسم الطائرة من الخارج تعبيرا عن حسن الاستقبال والترحاب، وهو تقليد معروف في استقبال اول رحلات التشغيل للمطارات ووصول الطائرات الجديدة ،وتم توزيع خريطة تشاد كهدية تذكارية لطاقم الرحلة.

يذكر أن طائرة مصر للطيران للشحن الجوي انطلقت منتصف الشهر الماضي إلى مطار كولون بألمانيا، في أول يوم تشغيل بعد تحويلها من طائرة ركاب الي طائرة شحن وهي من طراز الايرباص A330-200p2F والتي تتسع لحمولة 60 طنا.

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