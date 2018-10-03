رمضان عبدالمعز: سوء الظن ليس من الإسلام

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام نهى عن سوء الظن بتصرفات الناس، دون اتماس أعذار للناس، مضيفا: "أصبحنا نحاسب بعض على الكلمة، بننتظر رد الفعل اللى يوافق ما نريده".
وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "مش لازم نقف على لبعض على الكلمة، والتغافل عبادة، اعمل نفسك مش واخد لبالك من الكلمة دى، والتمس الأعذار، ربما يكون عند صاحبك أسباب أو مبرارات لتصرفه".
وتابع: "الناس بقيت بتبنى مواقفها على سوء الظن، آه مش بيرد على التليفون، آه اللى على على، وهذا ما لا يعلمنا به الإسلام، سوء الظن ليس من الدين".
وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "مش لازم نقف على لبعض على الكلمة، والتغافل عبادة، اعمل نفسك مش واخد لبالك من الكلمة دى، والتمس الأعذار، ربما يكون عند صاحبك أسباب أو مبرارات لتصرفه".
وتابع: "الناس بقيت بتبنى مواقفها على سوء الظن، آه مش بيرد على التليفون، آه اللى على على، وهذا ما لا يعلمنا به الإسلام، سوء الظن ليس من الدين".