رمضان عبدالمعز: سوء الظن ليس من الإسلام

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام نهى عن سوء الظن بتصرفات الناس، دون اتماس أعذار للناس، مضيفا: "أصبحنا نحاسب بعض على الكلمة، بننتظر رد الفعل اللى يوافق ما نريده".



وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "مش لازم نقف على لبعض على الكلمة، والتغافل عبادة، اعمل نفسك مش واخد لبالك من الكلمة دى، والتمس الأعذار، ربما يكون عند صاحبك أسباب أو مبرارات لتصرفه".



وتابع: "الناس بقيت بتبنى مواقفها على سوء الظن، آه مش بيرد على التليفون، آه اللى على على، وهذا ما لا يعلمنا به الإسلام، سوء الظن ليس من الدين".



