ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الحرازين: إنهاء انقسام فتح وحماس والتجاوب مع مصر في صالح القضية الفلسطينية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون العام والنظم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة فتح الفلسطينية ان تحقيق المصالحة وطي صفحة اﻻنقسام والوحدة فى مواجهة المخططات اﻻمريكية واﻻسرائيلية هو السلاح الفعال فى المعركة التى تخوضها القيادة الفلسطينية، لذلك على حماس ان تدرك جيدا ان المماطلة والتسويف واﻻشتراطات والمناورة ليست فى صالح القضية والشعب الفلسطينى.

وأضاف الحرازين لـ"صدى البلد أن هذه المماطلة تصب فى مصلحة الاحتلال وتحركاته الهادفة للنيل من القضية فيجب على حماس ان تأخذ خطوات على اﻻرض بعيدا عن التصريحات والشعارات والبيانات التى ﻻ تسمن ولا تغني من جوع وأولى هذه الخطوات تمكين حكومة الوفاق الوطنى بشكل كامل من كافة مسئولياتها ومهامها بحيث تمارس صلاحياتها فى القطاع كما في الضفة وهذا ليس بالصعب .

وأوضح ان حماس اذا أرادت ذلك تستطيع التنفيذ خلال ساعات معدودة وتنهى اﻻزمات القائمة والمعاناة المتواصلة ، وتساءل: الم يكف ما عاناه الشعب الفلسطينى ﻻكثر من 11 عاما فى مقابل الحفاظ على الحكم والسيطرة فى قطاع غزة واصبح المشروع الوطنى مهددا بالكامل لذلك يجب ان يتم التجاوب مع الجهود المصرية الكبيرة المتواصلة والمستمرة والتمكين الكامل لحكومة الوفاق الوطنى ووقف لغة التخوين والتكفير واﻻصطفاف فى خندق الاحتلال ضد القيادة الشرعية .

وتابع ان على حماس ان تنتهز الفرصة التى عرضها الرئيس ابو مازن اثناء خطابه باﻻمم المتحدة وان تضع المصلحة الوطنية نصب عينيها وتنهى 11 عاما من المعاناة والآﻻم والفقر والجوع المتواصل والقاء الكرة في ملعب فتح والقيادة ﻻن الذى اختطف القطاع وسيطر عليه هى حماس وهى التى بيدها انهاء اﻻنقسام ووقف حالة التدهور والمعاناة فلا مجال وﻻ وقت للمناورات والتصريحات الهادفة للاستهلاك اﻻعلامى، نحن بحاجة لتنفيذ اتفاق اكتوبر 2017 لكى يتم التفرغ لمواجهة اﻻخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.

ترشيحاتنا

التليفزيون السعودي: نقل نجلي على عبدالله صالح من صنعاء للأردن

غياب حلا شيحة يثير الجدل.. ومصادر بعائلتها : ستعود قريبا بشكل مختلف

المدير الفنى لليفربول يقدم حلا سحريا لـ محمد صلاح لاستعادة مستواه

رسميا.. المصري يطالب اتحاد الكرة بـ العودة للعب على استاد بورسعيد

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

حكاية 30 ثانية أشعل فيها سائق توك توك النار فى جسد صديقه.. صور

شاهد.. رعب وهلع في إحدى الكليات بالسعودية.. فيديو

توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.. صور

فاروق الفيشاوي يعلن إصابته بالسرطان

مقتل الابن الأصغر لزعيم داعش

ليفربول ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام نابولي بدوري الأبطال..صور

إصابات خطيرة بين مشجعي ليفربول بعد تعرضهم لاعتداء من جماهير نابولي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

فيديو

هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى
أحمد موسى يعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص.. فيديو
أحمد شيحة: 4.3 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا.. فيديو
محمد عبد السلام: الملابس المصرية تغزو الأسواق التركية.. فيديو
أحمد موسى يعد المواطنين بتقديم حلقة مهمة الأسبوع المقبل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟