تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى»، أننا نعيش حاليًا جوًا خريفيًا معتدلًا على أغلب الأنحاء، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد ا نتهت الأسبوع الماضي.





وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية ونشاط للرياح في الصباح الباكر، لافتًا إلى أن هناك ظواهر جوية واضطرابات في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.