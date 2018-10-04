موعد مباراة الأهلي والترسانة في دور الـ32 من كأس مصر

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، عن موعد مباراة الأهلى أمام الترسانة فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر لعام 2018.



وتقرر إقامة المباراة يوم 10 أكتوبر الجارى بملعب السلام.



وفيما يلى ننشر قرعة دور الـ32 بالكامل:

الأهلى × الترسانة

بيراميدز × طنطا

طلائع الجيش × نادي القناة

نجوم المستقبل × حرس الحدود

المصري × جزيرة مطروح

بتروجيت × مركز شباب تلا

انبي × شبان مسلمين قنا

الداخلية × المنصورة

الزمالك × مركز شباب منية سمنود

الانتاج الحربي × اتحاد الشرطة

مصر المقاصة × نادي ابو قير للاسمدة

وادي دجلة × الجونة

الإسماعيلى × نادى ناصر الفكرية

المقاولون × غزل المحلة

سموحة × الألومنيوم

الاتحاد السكندرى × نادى بورتو بالسويس.