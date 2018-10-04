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ديني

أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي لشخص تزوج من امرأة لا تصلي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء أن ترك الصلاة يعد إثما عظيما، لأنه ترك ركن من أركان الإسلام ولكنه لم يكفر ، وعليه الاستغفار والندم وعقد العزم على الالتزام بالصلاة .

وأضاف عويضة خلال البث المباشر على صفحة دار الافتاء ردا على سؤال شخص يسأل :" تزوجت من امراة لا تصلي على امل انها ستصلي بعد الزواج فهل علي ذنب "؟.قائلا: ليس عليك ذنب وحاول معها كثيرا واقناعها بالصلاة ومدى اهميتها في الاسلام ، وحاول ان تخصص جزء من صلواتك معها في المنزل حتى تتعود على الصلاة ولك الأجر.

وتابع: لا تيأس معها وجدد أسلوب اقناعك لها حتى تصلي ولا تتركها لهذا السبب ، لأنها اذا صلت وواظبت على الصلاة قد تكون سبب في دخولك الجنة .

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