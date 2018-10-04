أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي لشخص تزوج من امرأة لا تصلي

قال الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء أن ترك الصلاة يعد إثما عظيما، لأنه ترك ركن من أركان الإسلام ولكنه لم يكفر ، وعليه الاستغفار والندم وعقد العزم على الالتزام بالصلاة .



وأضاف عويضة خلال البث المباشر على صفحة دار الافتاء ردا على سؤال شخص يسأل :" تزوجت من امراة لا تصلي على امل انها ستصلي بعد الزواج فهل علي ذنب "؟.قائلا: ليس عليك ذنب وحاول معها كثيرا واقناعها بالصلاة ومدى اهميتها في الاسلام ، وحاول ان تخصص جزء من صلواتك معها في المنزل حتى تتعود على الصلاة ولك الأجر.



وتابع: لا تيأس معها وجدد أسلوب اقناعك لها حتى تصلي ولا تتركها لهذا السبب ، لأنها اذا صلت وواظبت على الصلاة قد تكون سبب في دخولك الجنة .