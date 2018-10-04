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رياضة

جدول ترتيب الدوري الانجليزي .. مانشستر سيتي وليفربول على القمة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:51 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة بعد سبع جولات خاضها في البطولة، بعد الفوز علي برايتون في الجولة السابعة بنتيجة هدفين دون رد.

وجاء ليفربول في المركز الثاني برصيد 19 متساويا مع مانشستر سيتي ليعد أيضا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد التعادل مع تشيلسي بهدف لكل منهما في الجولة السابقة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالى :-

1- مانشستر سيتي :- 19 نقطة

2- ليفربول :- 19 نقطة

3- تشيلسي :- 17 نقطة

4- توتنهام :- 15 نقطة

5- آرسنال :- 15 نقطة

6- واتفورد :- 13 نقطة

7- ليستر سيتي :- 12 نقطة

8- وولفرهامبتون :- 12 نقطة

9- بورنموث :- 10 نقاط

10- مانشستر يونايتد :- 10 نقاط

11- إيفرتون :- 9 نقطة

12- كريستال بالاس :- 7 نقطة

13- وست هام :- 7 نقطة

14- برايتون :- 5 نقطة

15- ساوثامبتون:- 5 نقطة

16- فولهام :- 5 نقطة

17- بيرنلي :- 4 نقطة

18- نيوكاسل :- 2 نقطة

19- كارديف سيتي :- 2 نقطة

20- هدرسفيلد :- 2 نقطة

ويتأهل الفائز بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لبطولة دوري أبطال أوروبا مباشرةً، يرافقه أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيتأهل للدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة لدوري البطولة الإنجليزية.

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