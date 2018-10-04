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محافظات

رئيس ديروط: تركيب أعمدة إنارة وأسوار حديدية لمركز شباب مساره خلال شهر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:48 م
مركزز شباب قرية مسارة
مركزز شباب قرية مسارة
زياد السويفى
واصلت هيئة الإنتاج الحربي ، أعمال إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب قرية مسارة بمركز ديروط بأسيوط.

وقامت الهيئة ، بتركيب أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة الخاصة بالمركز ، كما قامت بتركيب الأسوار الحديدية وتجهيز التربة وأرضية الملعب لتركيب النجيل الصناعي الخاص بالملعب حسب المواصفات المقررة بلوائح إنشاء الملاعب الخماسية بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط ، بأن الإنتهاء من أعمال إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب قرية مسارة ستتم خلال شهر ويتم تسليمه لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط ، مؤكدا ان خطة المحافظة تتضمن إنشاء وتطوير 125 ملعبا خماسيا على مستوى المحافظة بالمدن والقرى، مشيرا إلى أنه جاري تشطيب 25 ملعبا حتى نهاية العام ضمنهم مركز شباب قرية مسارة.

وكلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، بتجهيز وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة بالوحدة المحلية لقرية مسارة استعداد لإنشاء ملعب خماسي بمركز شباب قرية مسارة.
رئيس ديروط: تركيب أعمدة إنارة وأسوار حديدية لمركز شباب مساره خلال شهر
رئيس ديروط: تركيب أعمدة إنارة وأسوار حديدية لمركز شباب مساره خلال شهر
رئيس ديروط: تركيب أعمدة إنارة وأسوار حديدية لمركز شباب مساره خلال شهر

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