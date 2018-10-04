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رياضة

مركز التسوية يصدر قرارا باعتماد نتيجة مباراة سندبسط أمام عمال طنطا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، اعتماد فوز فريق سندبسط على فريق عمال طنطا، في المباراة، التي أقيمت ضمن مباريات الموسم الماضي في دوري الدرجة الرابعة.

وتقدم نادي سندبسط بدعوى أمام الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم، المستشار محمد السيد خليفة، الذي أمر بتحويلها لدائرة النظر، تحت رقم 14 ق 2 لسنة 2018، لعدم احتساب اتحاد الكرة لنتيجة المباراة التي انتهت بفوز سندبسط بنتيجة ٢١-0.

وصدر الحكم بجلسة 30 سبتمبر، وجاء نصه: "حكمت الهيئة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة السلبي، بالإمتناع عن اعتماد فوز فريق سندبسط على فريق عمال طنطا بنتيجة 21 - 0، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المحتكم ضدهم برسوم وأتعاب التحكيم".

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