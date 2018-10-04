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رياضة

أرسنال "النني"على موعد مع رقم قياسي أمام كارباكا بالدوري الأوروبي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يستعد فريق كرة القدم الأول بنادي أرسنال والمحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، لتحطيم رقم قياسي جديد وذلك في المباراة التي تجمعه مع كارباكا اجدام - إذربيجان ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي .

وحال تحقيق فريق ارسنال الفوز يكون قد وصل الي الفوز الثامن على التوالي بجميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية، ليعادل أطول سلسلة انتصارات له منذ عام 2015.

جدير بالذكر ان ارسنال يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على سبورتنج لشبونة البرتغالى صاحب الوصافة، بينما يحتل كارباكا أجدام المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

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