حكم صلاة الجمعة للمرأة خلف التليفزيون أو الراديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (هل تجوز صلاة الجمعة للمرأة خلف التلفاز ومتى أصلى الظهر يوم الجمعة إن لم يمكن صلاته جمعة؟



وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز الصلاة خلف التليفزيون أو الراديو والمذياع، وعلى المرأة أن تصلى الجمعة ظهرا فى بيتها أربع ركعات.



وأشار إلى أنه بمجرد دخول وقت الظهر الموجود فى التقويم يجوز لها أن تصلى الظهر ولا تنتظر انتهاء الخطبة وصلاة الجمعة فى المسجد ولها بعد ذلك أن تتابع الخطبة فى التليفزيون لمزيد من الإنتفاع.

