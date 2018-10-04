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رياضة

الأهلي يوافق على خوض مواجهة الإتحاد بطاقم تحكيم مصري ..مستندات

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة لا تمانع فيه في إسناد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب السلام، إلى طاقم تحكيم مصري دولي؛ نظرًا لضيق الوقت الذي يسبق المباراة المشار إليها لاستقدام حكام أجانب.

وقال الأهلي: «آثرت إدارة النادي إسناد المهمة لطاقم تحكيم مصري بدلًا من استقدام حكام من شمال إفريقيا، حسبما عرض اتحاد الكرة في خطابه الأخير للنادي في ظل التعاون مع اتحاد الكرة؛ على أن يتم إسناد بعض المباريات القادمة لحكام من أوروبا. صرّح بذلك العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي".
الأهلي يوافق على خوض مواجهة الإتحاد بطاقم تحكيم مصري ..مستندات
الأهلي يوافق على خوض مواجهة الإتحاد بطاقم تحكيم مصري ..مستندات
الأهلي يوافق على خوض مواجهة الإتحاد بطاقم تحكيم مصري ..مستندات
الأهلي يوافق على خوض مواجهة الإتحاد بطاقم تحكيم مصري ..مستندات

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