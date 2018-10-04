فييرا يعقد اجتماعا مطولا مع عصام الحضري

عقد البرتغالى جورفان فييرا المدير الفنى للإسماعيلي، اجتماعا مطولا مع عصام الحضرى حارس مرمى الفريق، على هامش المران.



ووجه المدرب البرازيلي ، عدة نصائح للحارس الدولي ، قبل أن يعقد اجتماعا مع اللاعبين قبيل انطلاق المران.



وتولى المدرب البرازيلي فييرا، تدريب الدراويش للمرة الثانية، سعيا لاستعادة نغمة الانتصارات وإعادة الفريق للمكانة التي يستحقها بين الكبار.