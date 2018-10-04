فييرا يعقد اجتماعا مطولا مع عصام الحضري

عقد البرتغالى جورفان فييرا المدير الفنى للإسماعيلي، اجتماعا مطولا مع عصام الحضرى حارس مرمى الفريق، على هامش المران.
ووجه المدرب البرازيلي ، عدة نصائح للحارس الدولي ، قبل أن يعقد اجتماعا مع اللاعبين قبيل انطلاق المران.
وتولى المدرب البرازيلي فييرا، تدريب الدراويش للمرة الثانية، سعيا لاستعادة نغمة الانتصارات وإعادة الفريق للمكانة التي يستحقها بين الكبار.
ووجه المدرب البرازيلي ، عدة نصائح للحارس الدولي ، قبل أن يعقد اجتماعا مع اللاعبين قبيل انطلاق المران.
وتولى المدرب البرازيلي فييرا، تدريب الدراويش للمرة الثانية، سعيا لاستعادة نغمة الانتصارات وإعادة الفريق للمكانة التي يستحقها بين الكبار.