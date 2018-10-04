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رياضة

فييرا يعقد اجتماعا مطولا مع عصام الحضري

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 09:29 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
عقد البرتغالى جورفان فييرا المدير الفنى للإسماعيلي، اجتماعا مطولا مع عصام الحضرى حارس مرمى الفريق، على هامش المران.

ووجه المدرب البرازيلي ، عدة نصائح للحارس الدولي ، قبل أن يعقد اجتماعا مع اللاعبين قبيل انطلاق المران.

وتولى المدرب البرازيلي فييرا، تدريب الدراويش للمرة الثانية، سعيا لاستعادة نغمة الانتصارات وإعادة الفريق للمكانة التي يستحقها بين الكبار.

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