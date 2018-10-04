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أخبار العالم

الكويتية ترفض ما جاء في افتتاحية جريدة (السياسة) حول الأشقاء في لبنان

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 09:30 م
الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية
أ ش أ
أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الخميس الرفض القاطع لما جاء في المقال الافتتاحي لرئيس تحرير جريدة السياسة، وتضمن إساءات وصفها ب(المشينة) للأشقاء في لبنان.

وقال الجارالله - فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، حول ما نشر صباح اليوم في المقال الافتتاحي لجريدة (السياسة) - "إن الكويت تأسف أسفا بالغا لما ورد في المقال من إساءة مشينة للأشقاء في لبنان، وتؤكد أن كل ما ورد في المقال، إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه، لا وجهة النظر الرسمية التي تحرص من خلالها دولة الكويت على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وعلى عدم الإساءة لها، وأن يبقى فضاء تلك العلاقات نقيا صافيا بعيدا عن الشوائب".

وأوضح أن الكويت وانطلاقا من رفضها القاطع لمثل هذه الإساءة للبنان، والأخوة المسؤولين فيه، بادرت على الفور إلى إحالة كاتب المقال إلى الجهات المختصة؛ ليأخذ القانون مجراه في مثل تلك الحالات.

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