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ديني

خطيب المسجد النبوي: الله تعالى امتحن الإنسان بعداوة النفس والشيطان

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:06 م
المسجد النبوي
المسجد النبوي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنَّ الله تعالى خلق الإنسان وعلمه البيان ومنحه العقل واللسان وهداه النجدين وبين له السبيلين إما شاكرا وإما كفورا.

وأوضح « البعيجان » خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ، أن الله امتحنه بعداوة النفس والشيطان وكتب له التوفيق أو الخذلان وجعل مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النيران، شرع من أجله الشرائع وأنزل الكتب وبعث الرسل مبشرين ومنذرين.

وأضاف أم من الناس من استجاب وتزكى ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه ومنهم من أعرض وأبى ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، مستدلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: «الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس».

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