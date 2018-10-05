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تعليق نارى من متحدث الزراعة على شائعة بيع بحيرة المنزلة.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:26 م
أرشيفية
أرشيفية
البهى عمرو
قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما نشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية، كلام عارى تماما من الصحة ومن المستحيل أن يحدث.

وأضاف عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية على قناة أكسترا نيوز، أن عمليات التطهير والتطوير التى تتم حاليا هى فى الأساس لصالح المواطنين المقيمين حول البحيرة وللنفع العام وليس لشئ آخر.

وطالب عبد الدايم المواطنين بعدم الاستماع إلى الأخبار التى تنشر بهدف إثارة البلبلة، والقلق.


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