مران منفرد لثلاثي المصري على هامش مباراة الشباب الودية

أدى ايزي ايميكا وأحمد شوشة والناشئ محمد السيد العربي “ميشو”،ثلاثي فريق الكرة الاول بنادي المصري البورسعيدي مرانًا منفردًا على هامش المباراة الودية التي جمعت بين الفريق الأول وفريق الشباب مساء اليوم على الاستاد وانتهت بفوز الفريق الأول بهدف واحد مقابل لاشئ.



واكتفى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد عنان طبيب الفريق بأداء ايزي ايميكا والذي كان يعاني قبل فترة من تمزق بوتر العضلة الضامة لتدريبات العدو الخفيف.



فيما أدى الثنائي أحمد شوشة الذي يعاني من شد بعضلات البطن وميشو الذي يعاني من جزع في رباط الركبة لبعض التدريبات التأهيلية تحت اشراف الكابتن أحمد سامح أخصائي التأهيل.