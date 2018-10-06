وزير التعليم يفند أسباب ارتفاع تكلفة مناهج النظام الجديد لمليار جنيه

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بناء محتوى مناهج نظام التعليم الجديد، تكلف في حدود مليار جنيه.



وأوضح الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أن هذا الرقم تم صرفه على عدة بنود تتمثل في: الإطار العام لمناهج نظام التعليم الجديد (١٤ سنة دراسية)، و"تأليف وطباعة" الكتب لثلاث سنوات دراسية هذا العام (KG1، KG2، G1)، مشيرًا إلى أن "الباقة" وحدها تتضمن ٣ كتب تشمل كتاب الطالب + دليل المعلم + دليل المعلم للرياضيات لكل سنة دراسية بإجمالي ٩ كتب، وقال: لو أضفنا الباقة نفسها باللغة الإنجليزية أصبحنا بحاجة لإعداد ١٨ كتابا للباقة فقط، بالإضافة إلى كتب اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدين الإسلامي والدين المسيحي بالإضافة إلى دليل معلم لكل منهم أي ٨ كتب إضافية x ٣ سنوات دراسية = ٢٤ كتابا.



وأضاف الوزير قائلًا، إن إجمالي عدد كتب النظام الجديد بذلك يصل إلى ٤٢ كتابا تم تأليفها وطباعتها لعام ٢٠١٨، لافتًا إلى أن دليل المعلم لأي من السنوات الأولى يبلغ حجمه قرابة ال ٦٠٠ صفحة لأنه يحتوي على المنهج كاملًا وإرشادات المعلم وتفسير الأنشطة.



وأوضح الوزير أن تكلفة المليار حنيه تشمل أيضًا "تأليف" الكتب لثلاث سنوات دراسية قادمة (الصفوف الثاني والثالث والرابع الإبتدائي) = ٤٢ كتابا آخر، بالإضافة إلى تأليف المحتوى الرقمي التفاعلي لكافة المناهج المذكورة، إلى جانب المحتوى الرقمي للمرحلة الثانوية كلها في جميع المواد الدراسية على بنك المعرفة المصري من أفلام تفاعلية + دروس + مقالات + رياضيات تفاعلية + موسوعة + قواميس علمية.



وأشار الوزير إلى أن تكلفة المليار جنيه يدخل فيها كذلك إعداد منصة التعلم الإلكتروني (LMS) الموجودة على بنك المعرفة المصري، ومحرك الأسئلة الرقمية، وإعداد بنوك الأسئلة للصف الأول الثانوي والمرحلة الثانوية، والمادة التدريبية للسادة المعلمين.



وقال الوزير: تمتلك الوزارة كافة حقوق الملكية الفكرية لما سبق ذكره، فنحن استثمرنا في بناء محتوى رقمي تفاعلي لكل عناصر المنظومة الجديدة، وأضاف قائلًا: أتمنى أن يكون هذا مفيدًا لنا وأن نعلم أن الجهد هائل والعمل كبير جدًا، ولكن نستثمر هذا كله من أجل أولادنا وأحفادنا.. والله الموفق والمستعان.