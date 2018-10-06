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مرأة

اللبان الدكر الحل الأمثل لعلاج آلام الأسنان

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:57 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل الحيل للتخلص من آلام الأسنان وتسكينها بشكل طبيعي فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك الحل.

أوضح الدكتور أحمد صبرى، أخصائى التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، فوائد منقوع اللبان الدكر يستخدم لعلاج الربو، كما أنه يستخدم لعلاج أمراض الصدر كالسعال ومفيد فى طرد البلغم، ويفيد أيضًا في حالات التهاب الحلق والحنجرة، كما يمكن استخدامه لإدرار الطمث ومفيد أيضا لتسكين ألم الأسنان، ومعروف عنه أنه يعالج النسيان ويعمل على تقوية الذاكرة.

أضاف "أخصائي التغذية" أنه يعتبر مطهرا عاما لكل الجسم داخليًا وخارجيًا، مضادا للانتفاخ والغازات، منظما لوظائف الجهاز الهضمي، مدرا للبول ومطهرا للجهاز البولى، منشطا للرحم ومطهرا للجهاز التناسلى، مهدئا للأعصاب، يستخدم فى منتجات التجميل ويستخلص منه مواد مطهرة ومعطرة، منظما لجهاز المناعة حيث يستخدم كمطهر له ويقضي على الميكروبات البكتيريا الضارة ويطهر الجروح بدون أى آثار جانبية.

أما عن طريقة استعماله: يؤخذ حوالي ملعقة من لبان الذكر وتوضع في ماء ساخن وتغطى وتترك طوال الليل، ثم فى الصباح يقلب ويشرب على الريق.

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اللبان الدكر الحل الأمثل لعلاج آلام الأسنان

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