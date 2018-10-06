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محافظات

حملة للرقابة الإدارية وصحة المنوفية على وحدات الغسيل الكلوى

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
حملة للرقابة الادارية
حملة للرقابة الادارية وصحة المنوفية علي وحدات الغسيل الكلوى
مروة فاضل
شن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة على وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات الجامعية والتعليمية والتأمين الصحي وحميات شبين الكوم برئاسة هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية.

كما تضمن الحملة مراكز الكلي الخاصة بمستشفي المعلمين والبتانون والماي ووحدة غسيل الكلي بميت خاقان، وتبين أن العمل يسير بصورة جيدة وتم التنبيه بعدم استخدام محلول البيكربونات والتنبيه باستخدام الكبسولات بدلا منها وزيادة شفتات الغسيل الكلوي ببعض الأماكن مثل ميت خاقان والبتانون.
حملة للرقابة الإدارية وصحة المنوفية على وحدات الغسيل الكلوى
حملة للرقابة الإدارية وصحة المنوفية على وحدات الغسيل الكلوى
حملة للرقابة الإدارية وصحة المنوفية على وحدات الغسيل الكلوى
حملة للرقابة الإدارية وصحة المنوفية على وحدات الغسيل الكلوى

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