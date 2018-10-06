الإسماعيلي يواجه الرجاء المغربي في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، عن وقوع نادي الإسماعيلي في مواجهة نادي الرجاء المغربي على أن تقام مباراة الذهاب فى الإسماعيلية، في حين تقام مباراة العودة بالمغرب.





ويستعرض موقع "صدى البلد"، تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة زايد للأندية الأبطال - البطولة العربية - والمقامة في مدينة الرياض السعودية.





أربعة أندية مصرية تتواجد في البطولة حتى الآن هي (الاتحاد السكندري، والإسماعيلي، والأهلي، والزمالك).





الأندية المتأهلة لدور الـ16 كاملة كالتالي:





الأهلي - الزمالك- الإسماعيلي- الاتحاد السكندري ، وفاق سطيف -اتحاد العاصمة - مولودية الجزائر (الجزائر) المريخ (السودان)



