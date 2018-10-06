ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الإسماعيلي يواجه الرجاء المغربي في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
محمد رشاد
أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، عن وقوع نادي الإسماعيلي في مواجهة نادي الرجاء المغربي على أن تقام مباراة الذهاب فى الإسماعيلية، في حين تقام مباراة العودة بالمغرب. 

ويستعرض موقع "صدى البلد"، تغطية مباشرة لقرعة دور الـ16 من بطولة زايد للأندية الأبطال - البطولة العربية - والمقامة في مدينة الرياض السعودية.

أربعة أندية مصرية تتواجد في البطولة حتى الآن هي (الاتحاد السكندري، والإسماعيلي، والأهلي، والزمالك).

الأندية المتأهلة لدور الـ16 كاملة كالتالي:

الأهلي - الزمالك- الإسماعيلي- الاتحاد السكندري ، وفاق سطيف -اتحاد العاصمة - مولودية الجزائر (الجزائر) المريخ (السودان)

النجم الساحلي (تونس) أهلي جدة - النصر- الهلال (السعودية) -الرجاء- الوداد (المغرب) النفط (العراق) الوصل (الإمارات).

ترشيحاتنا

الأهلي يواجه الوصل الإماراتي في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

احرص على تناول هذه الأطعمة للوقاية من السكتة الدماغية

اللواء سامح العشري يكشف خداع الفريق أبو سعدة للقوات الإسرائيلية في معركة الفردان

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الهلال في كأس السوبر المصري السعودي

تفاصيل مثيرة تكشف لغز اختفاء رئيس الانتربول الدولي

حكاية 4 فنانات عملن ممرضات في حرب أكتوبر.. منهن فاتن حمامة

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

ننشر تفاصيل دليل معلم أولى ابتدائي الخاص بنظام التعليم الجديد

الصحف الإماراتية: مصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.. وتعد خطة جديدة لتطوير المناطق الأثرية المهمة.. مصر للطيران الناقل الرسمى لعرض Disney Live العالمى.. وقطر تخصص فيلا لإعلامي إخواني

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-10-2018 والقنوات الناقلة لها

قرعة كأس زايد للأندية الأبطال.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد تمثل مصر

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يدرس محاكمة نتنياهو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

فيديو

اتحاد الجمعيات الاقتصادية: بورسعيد قاطرة التنمية لمصر.. فيديو
محافظ بورسعيد: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف تطوير العشوائيات
محافظ الإسماعيلية: 50% نسبة توظيف شباب المحافظة بقرية الأمل ..فيديو
تسلم الأيادي تشعل احتفالية السجون للإفراج عن الغارمين والغارمات .. فيديو وصور
محمود خلف: مصر دولة سلام تاريخية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟