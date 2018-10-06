خلال لقائه شيخ الأزهر.. محافظ القاهرة: الإمام الأكبر رمز لكل المصريين

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.



وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن المصريين استطاعوا مواجهة التحديات التي قابلتهم في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها الأفكار الدخيلة التي تستهدف إبعاد الإنسان المصري عن دينه وإيمانه بوطنه، مؤكدًا أن محاولات المساس بوحدة المصريين دائمًا تبوء بالفشل لأنها تناقض جوهر الإسلام وثقافة الشعب المصري.



من جانبه، أعرب محافظ القاهرة، عن اعتزازه الكبير بشخص الإمام الأكبر وتقديره لدور الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف وتفنيد شبهاته، مبينًا أن فضيلته يمثل قامة ورمزًا إنسانيًا لكل المصريين.