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رياضة

تشكيل الزمالك لمواجهة الهلال في السوبر المصري السعودي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:40 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أعلن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق لقاء الهلال السعودي مساء اليوم السبت في مباراة السوبر المصري السعودي، التي ستقام بالرياض على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود كهربا إبراهيم حسن
خط الهجوم: كاسونجو

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