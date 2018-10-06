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رياضة

وصول لاعبي الزمالك لملعب مباراة السوبر المصري السعودي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:48 م
صدى البلد
نور عادل
وصل منذ قليل أتوبيس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى استاد جامعة الملك سعود والذي سيحتضن مباراة السوبر المصري السعودي التي ستجمع الزمالك مع فريق الهلال السعودي والتي ستنطلق في الـ 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

وظهر التركيز التام على كل اللاعبين منذ وصولهم إلى ملعب اللقاء والرغبة في تحقيق الإنتصار والظفر بهذا اللقب.

جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود كهربا إبراهيم حسن
خط الهجوم: كاسونجو

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