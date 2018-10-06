هاني شاكر ينشر صورته بالزي العسكري احتفالًا بانتصارات أكتوبر

شارك الفنان هاني شاكر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام ظهر فيها خلال فترة شبابه أثناء تأديته للخدمة العسكرية، ليحتفل بهذه الصورة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973.



وعلق هاني شاكر على الصورة قائلًا: «كل عام والشعب المصري وجيشنا العظيم بخير بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيده ويارب دايمًا مصرنا الغاليه في انتصارات».



وعلى جانب آخر، قام هاني شاكر مؤخرًَا بتوثيق حسابه علي تطبيق سناب شات، ليكون أول مطرب عربي يتم توثيق حسابه علي سناب شات.