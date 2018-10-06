ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كارتيرون يستبعد الشناوي وأزارو من مواجهة الاتحاد السكندري

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:12 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري غدا ضمن فعاليات مسابقة الدورى.

وشهدت القائمة غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي ووليد أزارو وصلاح محسن وحسام عاشور وعلي معلول.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا هم: "شريف إكرامي، على لطفي، ساليف كوليبالي، هشام محمد، اسلام محارب، صبري رحيل، احمد حمودي، مومن زكريا، ، وليد سليمان، ايمن اشرف، أحمد علاء، مروان محسن، محمد شريف، أحمد فتحي، محمد هاني، ناصر ماهر، أحمد حمدي ، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد ياسر".

ترشيحاتنا

الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للزمالك بالسوبر المصري السعودي

ننشر صور مزارع النخيل المتفحمة بالوادي الجديد

فيديو يذاع لأول مرة.. كلينتون يلتقط صورا تذكارية مع مونيكا يوم الفضيحة

محمد رمضان يجتاز الربع مليون مشاهدة بعد ساعات من طرح جيشنا صعب

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

الأهلي يبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركتي صلة وسبورتا

تعرف على رسالة عبد الحليم حافظ لجنود مصر خلال الحرب وأمنية منعه الموت من تحقيقها

شاهد .. سيلفي ميلانا ترامب أمام أبو الهول والأهرامات

الداخلية تعيد طفلا لأهله بعد تبادل إطلاق النيران ومقتل فرد عصابة

بدء حجز مقاعد القطارات بالهاتف المحمول.. تعرف على التفاصيل

منع خالد علي من السفر للخارج في قضية التمويلات الأجنبية

تشكيل الزمالك لمواجهة الهلال في السوبر المصري السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

أثناء زيارتها لمصر.. ميلانيا ترامب تتصدر تويتر .. فيديووصور

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

فيديو

كلنا واحد .. قافلة طبية للكشف على المواطنين بالمجان فى المحافظات.. فيديو
محافظ القليوبية يترجل من سيارته ليشكر لأسرة ألقت القمامة فى الصندوق..صور
ضبط 2 طن بانجو بـ سيارة نقل تعبر معدية القنطرة.. فيديو
يسري الشماع: قرار الإطاحة بالإخوان يعادل في خطورته قرار العبور
4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟