كارتيرون يستبعد الشناوي وأزارو من مواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري غدا ضمن فعاليات مسابقة الدورى.



وشهدت القائمة غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي ووليد أزارو وصلاح محسن وحسام عاشور وعلي معلول.



وضمت القائمة ٢٠ لاعبا هم: "شريف إكرامي، على لطفي، ساليف كوليبالي، هشام محمد، اسلام محارب، صبري رحيل، احمد حمودي، مومن زكريا، ، وليد سليمان، ايمن اشرف، أحمد علاء، مروان محسن، محمد شريف، أحمد فتحي، محمد هاني، ناصر ماهر، أحمد حمدي ، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد ياسر".