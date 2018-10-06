الأهلي يحتفل بعيد ميلاد خالد بيبو الـ42 على تويتر

احتفلت صفحة النادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعيد ميلاد نجم الفريق الأسبق، خالد بيبو بعد ما أتم 42 عاما.



ونشرت الصفحة صورة لبيبو وكتبت عليها "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا خالد بيبو الذى أتم عامه الـ 42".



يذكر أن بيبو كان قد تألق فى بمباراة القمة الشهيرة بين الأهلى والزمالك، والتى انتهت بفوز الأهلى 6 -1 وسجل حينها 4 أهداف.



ولعب "بيبو"، مع الأهلى "133" مباراة سجل فيها "38" هدفا، بواقع "80" مباراة في الدورى سجل فيه "20" هدفا أشهرها السوبر هاتريك في مباراة القمة الشهيرة، و"18" مباراة في الكأس سجل"6" أهداف أشهرها هدف في نهائى "2003"، ولعب 27 مباراة في إفريقيا سجل فيها "11" هدفا.

