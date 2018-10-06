أستاذ دراسات عبرية: إسرائيل تنشر أكاذيب بشأن نصر أكتوبر

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية، إن إسرائيل مستمرة في نشر الأكاذيب بشأن نصر أكتوبر لطمأنة الرأي العام الإسرائيلي حتى لا تحدث هجرة عكسية جماعية.



وتابع أنور خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « أحدث أكاذيب إسرائيل عن نصر أكتوبر تصريح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال منذ ساعات، حيث قال إن النصر الحقيقي كان في إيلات» معلقًا «هل يوجد نصر ليس حقيقيا، إيه اللي واجعك في الموضوع»، مشيرا إلى أن إسرائيل نفذت قرارات الأمم المتحدة بعدما كسرت إرادتك».



وأضاف أستاذ الدراسات العبرية «إسرائيل هزمت هزيمة ساحقة، رغم وجود مؤشرات بخوض مصر الحرب على حد أقوال إسرائيل»، معلقًا «أفيخاي شخص بارد».



