الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للزمالك بالسوبر المصري السعودي



حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود كهربا إبراهيم حسن

خط الهجوم: كاسونجو

رفض الحكم الالماني الذي يدير مباراة الزمالك والهلال السعودي احتساب ركلة جزء لنادي الزمالك في أول مباراة تجمع الفريقين في اطار السوبر المصري السعودي "كأس السيسي".وعرقل مدافع فريق الهلال السعودي الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا في اول دقائق المباراة، وطالب لاعبي الزمالك بركلة جزاء الا ان الحكم اكد ان الخطأ من خارج منطقة الجزاء.وجاء التشكيل الاساسي للزمالك كالتالي: