قرار عاجل من الشرطة الفرنسية بشأن أسرة رئيس الانتربول المختفي

وضعت الشرطة الفرنسية عائلة رئيس الانتربول المختفي مينج هونجوي تحت حمايتها الخااصة، وذلك بعد التهديدات التي تلقتها أسرته عبر وسائل التواصل، بحسب إذاعة "أوروبا1" الفرنسية.



وقالت زوحة مينج إنها تلقت مؤخرا تهديدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعن طريق الهاتف أيضا، وكانت الشرطة الفرنسية قد أعربت في وقت لاحق عن قلقها إزاء الواقعة.



وطالبت منظمة الشرطة الدولية "الانتربول" من بكين توضيح وضع رئيسها مينج هونجوي الذي اختفى خلال زيارة للصين، قائلة "الإنتربول طلبت من خلال قنوات إنفاذ القانون الرسمية إيضاحا من السلطات الصينية عن وضع رئيس الإنتربول".