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رياضة

مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام ألافيس: نعيش أزمة وأتحمل المسئولية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:10 م
صدى البلد
أحمد هاني
علق جولين لوبيتيجي المدير الفني لنادي ريال مدريد على الخسارة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف في الوقت القاتل، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مينديزوروزا" فى الجولة الـ8 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال لوبيتيجي عقب المباراة: المدرب هو المسئول الأول والأخير عن كل ما يحدث، اللاعبون فعلوا كل ما يجب عليهم فعله، أنا أتحمل كامل المسؤولية.

وأضاف: لازال لدينا الوقت المناسب لكل شيء، ويجب علينا استعادة اللاعبين والهدوء الآن .. هذا أهم شيء" .

وعند سؤاله عن الأزمة التي يمر بها الفريق قال : نحن في أزمة بكل تأكيد ومن المهم أن نتحد جميعًا، هذه الفترة ليست طبيعية لكني واثق من أنه ستأتي الأهداف وسنربح مرة أخرى".

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الملكي عند 14 نقطة بينما رفع ألافيس رصيده إلى نفس العدد من النقاط ليزاحم الريال وبرشلونة على صدارة جدول المسابقة.

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