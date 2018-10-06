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رياضة

حازم إمام يوجه رسالة تهنئة لفريق الزمالك

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:32 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي التهنئة لفريق الزمالك عقب فوزه بالسوبر المصري السعودي أمام الهلال. 

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" الف مبروووك للزملكاوية وتحية كبيرة للجمهور الزملكاوي في الاستاد حاجة جميلة ومشرفة، مبروك للاعيبه والجهاز الفني والإدارة وتحيه كبيرررره لجنش". 

وأضاف :"فرقة الهلال السعودي فرقة عظيمة بجد أداء رائع وكرة جميلة هاردلك.

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي على حساب فريق الهلال السعودي، وذلك بعدما فاز بالمباراة بهدفين مقابل هدف وحيد

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